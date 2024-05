Dronken gouddelver springt in oude goudput en verdrinkt

Een Braziliaanse man, die werkzaam was als gouddelver in Suriname, is afgelopen nacht verdronken in een oude goudput te Musa Pasi.



Vernomen wordt dat de Braziliaan na het nuttigen van alcohol in de goudput is gesprongen. Hij kwam na de sprong niet meer boven water.

Pas later bij een zoekactie werd zijn lichaam geborgen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk vervoerd naar een mortuarium. De politie van Brokopondo heeft de zaak in onderzoek.

De personalia van de overledene zijn nog niet bekend.