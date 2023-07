Vier gewonden bij aanrijding tussen pick-up en personenauto

Bij een aanrijding vanmiddag rond 16.15 uur tussen een pick-up en personenauto op de T-kruising van de Sumatra- en Verlengde Bergenshoopweg zijn vier personen gewond geraakt.

De bestuurder van de pick-up is met pijn over het lichaam met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De bestuurder en twee kinderen van personenauto raakten lichtgewond en zijn per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling.

Vernomen wordt dat de bestuurder van de personenwagen op de kruising geen voorrang heeft verleend aan de bestuurder van de pick-up met de aanrijding als gevolg. Door de klap belandde de pick-up op z’n kop.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Het onderzoek duurt voort.