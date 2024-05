Somohardjo: “PL wordt één van de grootste politieke partijen”

De Pertjajah Luhur (PL) zal tijdens een massameeting op 25 mei dit jaar ook de kracht van de partij tonen. Volgens partijvoorzitter Paul Somohardjo zal een ieder op deze dag de trailer zien van de kracht van de PL.

“De trailer. Op 25 mei aanstaande kunt u zien hoe groot de partij is, dat de partij inderdaad groeit en dat de partij al in de finale zit. De partij wordt één van de grootste politieke partijen of misschien de grootste zelf met de combinatie ABOP”, zei Somohardjo in ABC Actueel.

Deze massameeting zal in het partijcentrum te Beekhuizen worden gehouden. Tot nu toe hebben zowel de VHP als de ABOP al laten weten dat ook zij afzonderlijke krachtmeetings op deze dag zullen houden. Het verkiezingscampagne wordt dan officieel ingeluid met precies twaalf maanden tot de dag waarop de kiezers in Suriname naar de stembus mogen.

De PL en ABOP zijn weer van plan om een lijsverbinding aan te gaan om maximale zetelwinst te behalen. Zowel Somohardjo als zijn makker Ronnie Brunswijk zijn eerdere meerdere malen op de etnische toer gegaan door zowel de Javanen en Marrons op te roepen om te stemmen op respectievelijk de PL en ABOP.

In december vorig jaar zei de PL-topman nog dat politieke organisatie op basis van een calculatie meer dan 10 DNA-zetels binnen kan halen bij de verkiezingen in Suriname in 2025. Hiernaast rekent de partij ook op 200 ressortraadszetels (rr).