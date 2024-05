Automobiliste in de file van tas beroofd

Twee mannen op een bromfiets hebben woensdag een tas gestolen uit een auto van een vrouw, die stapvoets reed in een een file op de Kwattaweg in Suriname.



Vernomen wordt dat het slachtoffer S.B. (51) met haar voertuig over bovengenoemde weg reed. Ter hoogte van Mata Gauri ontstond er een file op de weg, waardoor ze stapvoets moest rijden.

Op dat moment reden twee mannen op een bromfiets in dezelfde richting. Toen ze de auto van de vrouw naderden greep de duorijder via het open raam van het portier, de tas van de bestuurster.

De vrouw zag dit gebeuren en probeerde snel haar tas vast te pakken, maar de daders wisten toch haar tas met een onbekend geldbedrag, sieraden en documenten weg te nemen.



Na de daad zijn de mannen in de richting van de Washingtonstraat gereden.

De politie van Munder was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt door de Surinaamse politie.