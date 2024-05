Gajadien vraagt kiezers om aantal stemmen VHP uit 2020 te helpen verdubbelen in 2025

Het is volgens fractieleider tevens ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, belangrijk dat de VHP meer dan de huidige 20 zetels binnenkrijgt tijdens de verkiezingen op 25 mei 2025.

Tijdens een warming-up massameeting van de VHP in Commewijne deed Gajadien zaterdagavond daarom een beroep op alle ruim 110.000 personen die bij de afgelopen verkiezingen hebben gekozen voor de oranjepartij. Indien zij allemaal nog een persoon binnenhalen voor de partij, kan dit aantal uitgroeien naar 220.000 stemmen.

Want, stelt Gajadien, hiermee kan VHP-voorzitter Chan Santokhi zonder enige problemen vanuit de VHP kunnen beschikken over de 34 zetels die nodig zijn om hem te kiezen voor een tweede termijn als president van Suriname.

Tijdens de vergadering van de partij was de boodschap duidelijk: de VHP heeft het de afgelopen vier jaren niet gemakkelijk gehad om beleid te maken en heeft daarom meer ondersteuning van de Surinaamse kiezer nodig om dat beter te doen in een tweede termijn. Hij deed daarom een beroep aan alle personen die geloof hebben in de Orange Movement.

“Ik ga hier niet staan en zeggen dat we het makkelijk hebben. Want wanneer er besluiten moeten worden genomen, gaat het niet zo makkelijk. Met die 20 zetels hebben we gezien dat we niet echt dat wat we voor die samenleving zouden willen doen, hebben kunnen doen”, aldus Gajadien.