Drugsverdachten met 10kg marihuana in vat aangehouden

Een gemengd team van de Surinaamse politie, bestaande uit een unit van de Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost heeft dinsdag twee Nickeriaanse drugsverdachten aangehouden op een locatie aan de Verlengde Frederikshoopweg in Suriname.

Deze actie werd utgevoerd op basis van verkregen en uitgewerkte informatie, dat er kort te voren een partij marihuana was aangeleverd op dat adres vanuit vermoedelijk Nickerie en dat die ter verkoop werd aangeboden

Bij deze operratie werd ongeveer 10 kg marihuana in een vat aangetroffen. Deze alsook verpakkingsmateriaal, een geldbedrag aan SRD en telefoontoestellen zijn in beslag genomen.

De in Nickerie geboren verdachten A.S. (20) en D.S. (30) en de in beslag genomen zaken worden aan de afdeling Narcotica Brigade overgedragen voor verder onderzoek.