Schoolconciërge aangehouden voor aanranden en verleiden leerlingen

De 53-jarige R.S., conciërge van een VOJ-school in Suriname, is vandaag door de politie van bureau Livorno in verzekering gesteld voor feitelijke aanranding en verleiding van leerlingen.

Volgens verklaring van de directrice van de school werd zij vanaf maart 2024 als hoofd aangesteld. Zij kreeg hierna informatie dat de conciërge er een gewoonte van maakte om de leerlingen te betasten en verleidelijk aan te kijken.

De man werd ook betrapt op het kijken van porno op de computers van de school. Nadat de directrice de conciërge observeerde, constateerde zij tijdens een gesprek met een leerling dat die angstig werd bij het zien van de man die haar ook nog wenkte.

Bij een ander geval trok de conciërge een leerling naar de bibliotheek en betaste haar aan haar borsten. Nadat zij het geval aan de directie van het ministerie van Onderwijs rapporteerde, gaf de conciërge toe de handelingen te hebben gepleegd.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.