Vlaamse overheid doneert 2.5 miljoen euro aan Suriname voor aanpak waterzuiveringssysteem

De Vlaamse overheid heeft via G-Stic door het bedrijf BOSAQ, vertegenwoordigd door Jacob Bossaer, 2.5 miljoen euro gedoneerd aan Suriname. Dit geschenk is in het kader van de verdere aanpak van het waterzuiveringssysteem.

Het bedrijf heeft als missie een bijdrage te leveren aan de wereld waar iedereen toegang heeft tot gezond en veilig drinkwater.

Na enkele prospectiereizen in Suriname zag BOSAQ de mogelijkheid om zijn gedecentraliseerde drinkwaterzuiveringssystemen te implementeren, aangezien veel afgelegen gebieden moeilijk toegang hebben tot de centrale drinkwatervoorziening.

“Ik waardeer de inzet van BOSAQ voor de bijdrage aan het verhogen van de waterproductie. Samen werken we aan een betrouwbare watervoorziening. Elke Surinamer heeft recht op schoon drinkwater”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.