De oudste bewoner van Nickerie, Harriette Klaverweide, viert vandaag haar 102ste verjaardag.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan bracht van het jaar wederom een bezoek aan de jarige. Klaverweide kreeg van haar een ruiker, pakketje en oorkonde.

Namens de president en first lady van Suriname kreeg de oudste bewoner van het rijstdistrict een wenskaart.

Klaverweide was in juni 2021 de oudste Surinamer die volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus.