Moederdag: dag om moeders en moederfiguren te eren

Moederdag is een speciale gelegenheid die jaarlijks wordt gevierd om de moeders en moederfiguren over de hele wereld te eren. Het wordt in veel landen gevierd op de tweede zondag van mei.

De oorsprong van Moederdag kan worden teruggevoerd op het oude Griekenland, waar de godin Rhea, de moeder van de goden Zeus, Poseidon en Hades, werd geëerd tijdens de lentefeesten.

In de Verenigde Staten begon de moderne viering van Moederdag echter in het begin van de 20e eeuw, toen Anna Jarvis, geïnspireerd door haar eigen moeder, Ann Reeves Jarvis, lobbyde voor een nationale dag ter ere van moeders.

Vandaag de dag wordt Moederdag wereldwijd gevierd met verschillende tradities, waaronder het geven van bloemen, kaarten, cadeautjes en het samenbrengen van families voor speciale maaltijden. Het is een dag om de onbaatzuchtige liefde, toewijding en opofferingen van moeders te erkennen en waarderen.

Of het nu gaat om een klein gebaar of een grootschalige viering, Moederdag herinnert ons eraan om onze waardering te tonen voor de vrouwen die ons leven verrijken met hun onvoorwaardelijke liefde en zorgzaamheid.