Vuistvuurwapen penitentiaire ambtenaar gestolen bij woninginbraak 

Bij een inbraak zaterdagavond bij een penitentiaire ambtenaar (pa), is zijn dienst vuistvuurwapen met bijbehorende patronenhouder weggenomen. Dit gebeurde iets voor middernacht aan de Steunpilaarstraat in Suriname.

De benadeelde S.R. was ten tijde van de inbraak niet thuis. Toen hij na enige tijd thuis kwam ontdekte hij de inbraak. Alles in de woning was overhoop gehaald.

Bij onderzoek in de woning ontdekte de benadeelde dat zijn dienst vuistvuurwapen, patronenhouder met vijf scherpe patronen, een horloge en een tas waren weggenomen.

De inbrekers hebben schuiframen van de slaapkamer en berghok geforceerd. De ramen waren niet voorzien van dievenijzer.

De politie van Lelydorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.