Roger Boyce World Cup three-peat voor Eddy Wilson

De Surinaamse prof bodybuilder Eddy Wilson heeft zaterdagavond in Barbados voor de derde keer op rij de Roger Boyce World Cup gewonnen. Hij kreeg daarvoor een gouden medaille en US$ 9.000.

Suriname heeft de profs Bodybuilding Open klasse volledig gedomineerd. De top drie was een compleet Surinaamse aangelegenheid. Soepe Koese en Jermaine Karg hebben het uitgevochten voor de tweede plaats waarbij Soepe aan het langste eind trok en Karg genoeg moest nemen met de derde plaats. Koese kreeg een zilveren medaille en US$ 4.500 en Karg kreeg het brons en US$ 3.500.

In een sterk deelnemersveld lukte het Fabian Wehl net niet de finale te halen. Het publiek was bijzonder onder de indruk van de Surinaamse “massa monsters’ en menigeen stapte naar de delegatie met de vraag “what do you guys eat in Suriname’?

Wilson was zeer blij met zijn overwinning. “De kroon op het harde werk dat ik er in de voorbereiding in gestopt heb”, zegt hij. Het was de eerste keer dat Wilson, Karg en Koese, drie van Surinaamse beste bodybuilders op dit moment, het zo tegen elkaar moesten uitvechten.

Net zo groot als de blijdschap precies zo groot was de telleurstelling in de 5e plaats die aan Randall Haakmat toebedeeld werd in de Classic Physique klasse. Bij het bekendmaken van deze uitslag was de zaal muisstil en de blikken van verontwaardiging in het publiek spraken boekdelen.

De Surinaamse Bodybuilding Bond (SBWB) heeft haar misnoegen kenbaar gemaakt over deze en enkele andere beslissingen tijdens de Roger Boyce Worldcup en zal dit ook schriftelijk doen. “Het is at the end of the day een jurysport waarbij dit soort dingen gebeuren en niet nieuw zijn maar het is vooral voor de atleten in kwestie best pijnlijk”, zegt SBWB-voorzitter Earnie Eenig.

“Er zijn in de ogen van ons en een groot deel van het publiek rare besluiten genomen indien die met de geschreven regels vergeleken worden en dat bijt. Gelukkig waren Wilson, Soepe en Karg met kop en schouders beter want wie weet of ook daar het dan niet anders verlopen was. Maar goed, overall heeft Suriname weer gedomineerd, we did it. Gemengde gevoelens maar we zijn trots”, aldus de SBWB-voorzitter.

Eerder op de dag wonnen ook de andere atleten van Suriname in de overige klassen een prijs.