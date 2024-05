Politie betrapt inbrekers op heterdaad

De politie in Suriname heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei twee mannen op heterdaad betrapt, tijdens het inbreken in een winkel in het Centrum van Paramaribo.

De verdachten Maikel A. (47) en Fabian van der W. (43) hebben zich middels braak toegang tot het pand verschaft.

De Surinaamse politie kreeg rond 01.00u een melding binnen en ging erop af. De mannen waren bezig spullen in een voertuig te laden, die ze uit de zaak hadden weggenomen. Ze werden daarbij op heterdaad betrapt en terstond aangehouden.

De twee zijn daarna afgevoerd naar het politiebureau.

Het voertuig waarin de spullen werden geladen, is in belang van het onderzoek in beslag genomen. De politie van Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.