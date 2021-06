Vrouw (99) oudste volledig gevaccineerde Surinamer tegen COVID-19

De 99-jarige Hariëtte Klaverweide heeft vandaag in Nickerie haar tweede prik gehad tegen het coronavirus. Zij is de oudste Surinamer die tot nu toe volledig gevaccineerd is tegen het gevreesde virus. De moedige seniore burger wordt volgend maand 100 jaar.

Minister Amar Ramadhin die samen met een Nederlandse gezondheidsmissie op werkbezoek in het rijstdistrict is overhandige de vaccinatiekaart aan Klaverweide.

Tot en met woensdagavond hadden 122.200 personen in Suriname een COVID-19-vaccinatie ontvangen. Voor 90.029 was het de eerste prik en 22.171 hebben twee prikken gekregen en zijn dus volledig gevaccineerd.