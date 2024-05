Reparateur die auto van klant als sloopvoertuig aanbood aangehouden

De politie in Suriname heeft de 36-jarige Djayant M. dinsdag in de boeien geslagen in een zaak die sinds 2022 speelt. De man wordt verdacht van verduistering van een auto, waarvan een 34-jarige benadeelde aangifte tegen hem had gedaan.

Deze benadeelde had zijn auto in het jaar 2022 aan Djayant toevertrouwt ter reparatie. De verdachte had hem hiervoor een bedrag van 10.000 Surinaamse dollars (SRD) gevraagd. De benadeelde had 1.000 SRD als voorschot gegeven in de hoop dat Djayant met de werkzaamheden kon beginnen.

Na een paar weken zag de benadeelde zijn voertuig niet meer op het adres waar het was achtergelaten ter reparatie. Een vriend van de benadeelde, bij wie hij het voertuig had gekocht en nog een schuld hiervoor moest aflossen, attendeerde het slachtoffer erop dat bedoeld voertuig op social media voor de sloop was aangeboden.

Toen de benadeelde Djayant hiermee confronteerde eiste de monteur dat de benadeelde eerst het resterende bedrag moest betalen alvorens hij het voertuig weer kon krijgen. De benadeelde was het er niet mee eens en stapte naar de politie om aangifte te doen

Na uitgewerkte informatie door de intel unit van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werd de verdachte in beeld gebracht en aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.