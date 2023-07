Invalide man mishandeld, beroofd en gekneveld achtergelaten

Vier criminelen hebben vrijdagnacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Sylvesterlaan in Suriname. De daders hebben de woningeigenaar, die een geamputeerde been en zijn inwonende thuisverzorgster in hun slaap overmeesterd en gewelddadig beroofd.

Volgens de slachtoffers waren de rovers gekleed in het zwart. Ze waren allen gewapend met vuistvuurwapens.

De invalide man verklaarde dat hij lag te slapen, toen hij door de verdachten werd overmeesterd. Hij heeft een slag aan het hoofd moeten incasseren en is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De thuiszorgmedewerkster werd ook in haar slaap verrast. Beide slachtoffers werden met kussenslopen gekneveld achtergelaten. De verdachten maakten een onbekend geldbedrag in SRD, sieraden, mobiele telefoons, laptops en een DVR-box buit.  

De politie van Leiding 9a is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Er zijn geen forceringen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de woningeigenaar de deur niet op slot had gedaan.

Het is niet bekend hoe de daders de plaats hebben aangedaan en hebben verlaten. De politie heeft de zaak in onderzoek.