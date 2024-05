Gezochte roofmoord verdachten aangehouden in boot op Corantijnrivier

Manschappen van het Regio Bijstand Team Midden en Kapitale Delicten hebben donderdag Aniel D.(28) en Judah B.(27) aangehouden in een boot op de Corantijnrivier. De politie werd getipt over de mannen en kwam meteen in actie.

Het tweetal werd door het Korps Politie Suriname gezocht voor de roofmoord in april aan de Twee Kinderenweg. De 78-jarige A. Alimahomed werd levenloos en gekneveld aangetroffen in zijn woning. Het huis was overhoop gehaald.

De verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Nadat zij stevig aan de tand zijn voel kwamen nog drie verdachten in beeld.

Het drietal is inmiddels ook gearresteerd en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.