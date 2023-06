Truckchauffeurs mishandeld en beroofd op weg naar Pakirapasi

Vier truckchauffeurs met de zogeheten Boesiwagi zijn vrijdag beroofd op de weg naar Pakirapasi in Oost-Suriname. Ze kwamen richting Moengo en reden achter elkaar. Het eerste voertuig werd beschoten en de chauffeur werd gedwongen om te stoppen, waardoor de andere drie trucks ook moesten stoppen.

De slachtoffers werden door vijf gemaskerde mannen, gewapend met vijfshooters en houwers, slagen toegebracht met de houwers op zoek naar goud en geld. Gezien het feit dat ze dat niet hebben gevonden, werden de slachtoffers van hun persoonlijke spullen beroofd, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

De chauffeurs werden gekneveld achtergelaten. Eén der chauffeurs kon zich bevrijden en heeft zo de anderen kunnen helpen. Echter hoorden de slachtoffers dat de daders terug kwamen, waardoor ze uit vrees in hun voertuig stapten en met een behoorlijke snelheid naar station Moengo reden voor het doen van een aangifte. De chauffeurs kwamen omstreeks 23.30 uur aan.

Een chauffeur raakte echter in paniek en in plaats van in zijn vrachtwagen te stappen rende hij het bos in. Zijn vrachtwagen is nog te Pakirapasi.

Één van de slachtoffers heeft zodanige letsels heeft opgelopen dat hij voor medische behandeling met een RGD ambulance is vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het onderzoek duurt voort.