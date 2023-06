‘Verhaal over paspoortenzwendel bij CBB klinkt ongeloofwaardig’

Een onlangs gepubliceerd verhaal rondom paspoortenzwendel bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname, klinkt volgens de politicus Anton Paal erg ongeloofwaardig.

“Gelooft u zelf dat iemand bereid is om 10.000 US dollars voor een Surinaams paspoort neer te tellen? Het klinkt ongeloofwaardig. Het is gemakkelijk om dingen te beweren die men niet kan bewijzen”, zei Paal deze week in het radioprogramma Bakana Tori. Hij is gewezen parlementariër en een deskundige met ruim 55 jaren werkervaring binnen het CBB.

De CBB-deskundige stelt via de media uit monde van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken te hebben vernomen dat een CBB-medewerker in deze kwestie is ontslagen. Echter, de verklaring van de bewindsman vindt hij te oppervlakkig.

“Ik zeg niet dat de minister niet de waarheid spreekt. Maar wanneer men over dit soort dingen praat, dan doet men heel oppervlakkig. Hierdoor kan je niet met zekerheid zeggen dat wat daar gezegd is, op waarheid berust”, stelt hij. Paal hoopt dat het bericht dat door Starnieuws is gepubliceerd niet op waarheid berust. Echter, zegt hij ook tegelijk dat indien de informatie inderdaad juist is, de schuldigen dan zeker moeten hangen.

Paal voegt eraan toe dat het ook niet logisch is om te stellen dat buitenlanders, waaronder Indiërs en Haïtianen, op de verkiezingslijst kunnen voorkomen. Het systeem is naar zijn zeggen zo waterdicht, dat frommelaars geen kans van slagen hebben. Het verhaal dat er drie jaren terug bussen vol Haïtianen naar Coronie zijn vervoerd om daar te stemmen, verwijst Paal daarom naar het rijk der fabelen.

“Je moet Surinamer zijn. Zonder dat je Surinamer bent, komt je niet op de kiezerslijst. Je kan dus niet frommelen. Er werd in het verleden geschreeuwd over dingen die verkeerd zijn gegaan op CBB. Laten de mensen het bewijzen”, aldus de gewezen volksvertegenwoordiger.