Zo kun jij veilig streamen in het buitenland met een VPN

Ga jij binnenkort op vakantie en wil je wel je favoriete films en series kunnen kijken, dan is het wel belangrijk dat je dit allereerst op een veilige manier kunt doen en dat je ook daadwerkelijk toegang hebt tot hetgeen wat je wilt zien. Het kan namelijk zijn dat bepaalde content in het land waar jij op vakantie bent niet is toegestaan, waardoor je het dus niet kunt zien. Gelukkig is daar een handige oplossing voor en dat is duur gebruik te maken van een VPN. Een VPN verbinding die ervoor zorgt dat je gegevens versleuteld en via een andere server worden verstuurd. Zo kun je dus je laptop, tablet of telefoon zo instellen dat het net lijkt alsof je in Nederland ziet, waardoor je dus wel kunt kijken naar je favoriete film of serie. Hoe je precies veilig kunt streamen door middel van een VPN, vertellen we je nu.

Toegang tot geblokkeerde Inhoud

Zoals we ook hierboven hebben aangegeven, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je een VPN gebruikt om in het buitenland toegang te krijgen tot bepaalde content. Veel streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland en Amazon Prime, hebben beperkingen op basis van locatie. Met een VPN kun je echter je virtuele locatie wijzigen naar een land waar de inhoud wel beschikbaar is. Dit stelt je in staat om je favoriete series en films te bekijken, waar je ook bent. Dus ga je binnenkort op vakantie en wil je helemaal niets hoeven missen, dan is het zeker aan te raden om een VPN aan te schaffen. Al voor een paar euro per maand kun je dan ook gewoon in de rest van de wereld kijken naar je favoriete programma’s.

Bescherming

Naast de toegang tot de geblokkeerde inhoud van bijvoorbeeld streamingdiensten, biedt een VPN ook een belangrijk voordeel op het gebied van privacy. Wanneer je verbinding maakt met een openbaar Wifi netwerk in het buitenland, loop je het risico dat je persoonlijke gegevens worden onderschept door kwaadwillende. Met een VPN wordt al je internetverkeer versleuteld, waardoor je gegevens beschermd blijven. Dit betekent dat je veilig kunt streamen, zonder je zorgen te maken over inbreuk op je privacy. Dit komt doordat gegevens via een andere server worden verstuurd en daardoor niet te traceren zijn voor een eventuele hacker.

Betere prestaties

Ondanks dat je natuurlijk een bepaalde internetsnelheid hebt, zijn er providers die de snelheid beperken op het moment dat je aan het streamen bent. Dit doen ze om te voorkomen dat je te veel data gebruikt en misschien de snelheid van anderen ‘afpakt’. Door een VPN te gebruiken, kun je mogelijk deze beperkingen omzeilen en een snellere en stabielere verbinding krijgen. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat er niets zo vervelend is als het kijken van een film of serie, terwijl het beeld iedere paar seconden blijft haperen. Door gebruik te maken van een VPN, kun je je internetsnelheid vaak optimaliseren, waardoor je hier geen last van hebt. Uiteraard ben je hiervoor wel afhankelijk van de provider waarmee je verbinding maakt, aangezien dit per land verschillend is.