Wisselkoersen weer aan het stijgen na daling aantal dagen; USD richting SRD 39 en euro naar SRD 42

De wisselkoersen in Suriname zijn na een daling van een aantal dagen, momenteel weer aan het stijgen. Er was een daling van rond de SRD 1 te merken, maar die was echter voor korte duur.

Volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning hadden de cambiohouders geluisterd naar de kritiek die hij had geleverd en op basis daarvan hun koersen aangepast. Waarom die nu ineens weer stijgen is niet bekend.

Econoom Winston Ramautarsing liet eerder weten dat de echte oorzaak van de enorme stijging van de valutawisselkoers ligt bij de overbesteding van de Surinaamse overheid. Naar zijn zeggen gaat de koers nooit meer omlaag. Nergens ter wereld is dat gebeurd.

De gemiddelde koers door de Centrale Bank van Suriname donderdagmiddag genoteerd was SRD 38,054 voor de US-dollar en SRD 41,385 voor de euro. Bij de verschillende banken gaat de verkoopkoers van de USD richting SRD 39 en die van de euro naar 42.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedroeg donderdag tussen de SRD 37,80 en 38 en werd tussen de SRD 38,30 en 38,50 verkocht. De euro werd tussen de SRD 39,70 en 39,90 opgekocht en tussen de SRD 40,50 en 41 verkocht.

De autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de koersontwikkeling.

