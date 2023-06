Vanessa Ghogli pakt vier individuele medailles bij ritmische gymnastiek

Ritmisch gymnast Vanessa Ghogli zal met een handvol medailles terugkeren van de Special Olympic World Games in Berlijn. Nadat ze al een bronzen plak had gewonnen in de All Round Competition, is ze op elk individueel onderdeel ook in de prijzen gevallen. Een zilveren medaille bij hoepel, en brons bij lint, touw en knotsen.

Tot nog toe is zij de Surinaamse atleet die de meeste medailles in de wacht heeft gesleept. Wat deze prestatie zo bijzonder maakt, is dat Vanessa doof is. Ritmische Gymnastiek wordt gedaan op muziek, wat het niet makkelijker maakt voor haar. Ze krijgt een sein van haar coach wanneer ze moet beginnen met haar routine en voor de rest is ze zo goed getraind, dat ze op gevoel de oefening afmaakt.

Haar teamgenoot Samora Ligeon won een bronzen medaille op het onderdeel hoepel. Verder eindigde ze op de vierde plaats bij touw en knotsen en werd ze zesde bij lint.

Donderdag heeft Bocce speelster Ingrid Ramsaroep de wedstrijd om de derde plaats verloren van Kareema Almajed van Bahrein. Het was een gelijk opgaande strijd, maar op het laatst trok Kareema nipt aan het langste eind. Het werd 4 – 3. Daarmee eindigt Ingrid op de vierde plaats in haar categorie. Tafeltennisser Satish Fernandes eindigde bij het herenenkelspel op de vierde plaats. De strijd om de bronzen medaille verloor hij met 3 – 2. De andere tafeltennisser Damianna Acton was donderdag vrij. Verder zijn drie van onze track and field atleten in actie gekomen. Romy Lape kwam uit in de finale van de 50 meter sprint. Ze werd jammergenoeg gediskwalificeerd. Steven Vreugd werd derde in de halve finale van de 100 meter sprint en plaatst zich voor de finale. Ook Bernice Kortstam heeft de finale gehaald van de 100 meter sprint. In de halve finale eindigde ze op de tweede plaats. Bernice werd woensdag gediskwalificeerd na haar kwartfinale van de 100 meter. Behalve Bernice hadden nog veel andere atleten een DQ gekregen. Die kwestie werd later op de dag besproken en een aantal diskwalificaties werd teruggedraaid, met dien verstande dat de atleten 1 level hoger werden geplaatst. Hierdoor kon Bernice toch nog meedoen aan de halve finale en met succes.

Veel diskwalificaties

Op deze World Games zijn veel landen geconfronteerd met diskwalificaties. Special Olympic International (SOI) heeft zijn eigen regels. De organisatie streeft ernaar om alle atleten een eerlijke kans te geven. In dat kader zijn er bepaalde niveaus (levels) bij de verschillende sporten. Omdat er grote krachtsverschillen zijn tussen de atleten, worden sporter van ongeveer gelijke sterkte in 1 level geplaatst. Als een atleet in een level geplaatst is waarvoor hij veel te sterk is, zijn de sporters die wel in die level thuishoren, kansloos. Dan wordt hun een eerlijke kans ontnomen. En op basis daarvan hebben veel sporters die onder hun level waren ingedeeld, een DQ gekregen.

De Special Olympic World Games 2023 worden zondag 25 juni afgesloten. (Foto en tekst Marciano Zalman)