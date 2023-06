Vermiste duikboot Titan geïmplodeerd: alle passagiers omgekomen

De Amerikaanse kustwacht heeft donderdag op een persconferentie bekendgemaakt dat de vermiste duikboot Titan is geïmplodeerd in de Atlantische Oceaan. Alle vijf passagiers zijn omgekomen. De mini-onderzeeër verdween zondag tijdens een trip naar het wrak van de Titanic.

Een onderwaterrobot had eerder op de dag brokstukken gevonden in de buurt van het gezonken Titanic-wrak. De kustwacht bevestigde dat de brokstukken van de duikboot zijn.

Het was een race tegen de klok om de duikboot met inzittenden te vinden. Dit vanwege de hoeveelheid zuurstof in de cabine. Volgens schattingen van experts was dat voldoende tot donderdagmiddag.

De omgekomen passagiers zijn de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman Dawood (19), luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), medeoprichter van OceanGate, Stockton Rush (61) en de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77).

Wanneer precies de implosie zich heeft voorgedaan is niet bekend. Het onderzoek wordt voorgezet.