Automobilist schept fietser en eindigt in de goot

Op de Magentaweg in Suriname is een man op een fiets donderdag aan het begin van de avond aangereden door de bestuurder van een personenwagen.

De automobilist reed over bovengenoemde weg gaande richting Magentakanaalweg. De fietser kwam uit de tegengestelde richting. Ter hoogte van pandnummer 319 ging het mis en werd de fietser door de auto geschept.

Vermoedelijk is het voertuig op de rijhelft van de fietser terecht gekomen met de aanrijding als gevolg. Het slachtoffer kwam op het wegdek terecht en zijn fiets lag meters verder.

De automobilist eindigde met zijn voertuig in de goot (foto). De politie van verkeer unit regio Midden was ter plaatse en schakelde een ambulance in.