Gezochte man (53) die minderjarige stiefdochter misbruikte aangehouden

De politie in Suriname heeft deze week de 53-jarige Marcus W. aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Marcus wordt ervan verdacht zijn minderjarige stiefdochter seksueel te hebben misbruikt.

Er werd in december 2022 aangifte tegen hem gedaan, nadat de moeder van het destijds 15-jarige meisje achter het misbruik kwam. De verdachte liep sedertdien echter nog vrij rond.

Na goed speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid, werd de verdachte in beeld gebracht en deze week door het RBTP aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse Jeugdpolitie.

Marcus is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.