SLM voert zondag eerste commerciële vlucht uit met ‘nieuwe’ Airbus A340-300

De Surinaams luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft vandaag bekend gemaakt dat zij van het Europees Agentschap voor de veiligheid (EASA), de EASA TCO (Third Country Operator) approval ontvangen. Met deze goedkeuring mag Surinam Airways met haar totale vloot vluchten uitvoeren van en naar Europa.

Ook van Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT) van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat is goedkeuring ontvangen.

In eerdere berichtgeving was aangegeven dat momenteel in Brussel de A-check wordt uitgevoerd en dat het ‘nieuw‘ vliegtuig zaterdag na afronding van deze check zal worden gepositioneerd in Amsterdam.

Intussen zijn alle actoren in stelling gebracht en is het de planning dat de eerste commerciële vlucht op zondag 11 juni aanstaande vanuit Amsterdam wordt uitgevoerd.

“Het bovenstaande is de zoveelste mijlpaal in het ‘Going Forward plan’, c.q. het verder herstel van Surinam Airways”, meldt het bedrijf uit Suriname.

Surinam Airways dankt daarom ook iedereen en alle actoren voor het in haar gesteld vertrouwen en geduld; maar dankt in het bijzonder haar personeel die dag en nacht werkt en mede helpt aan het verder herstel van Surinam Airways.