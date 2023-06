In VS gedetineerde ‘rechterhand’ van Dino Bouterse komt weer naar Suriname

De 39-jarige Edmund M., die gezien werd als de ‘rechterhand’ van Dino Bouterse in een plan om grote hoeveelheden cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen en hiervoor gevangen zat in de Verenigde Staten, komt weer naar Suriname.

Naar verluidt is M. een maand geleden reeds in vrijheid gesteld. Door nalatigheid van de Surinaamse autoriteiten zat hij echter langer vast in afwachting van zijn uitzetting. De redactie verneemt dat Edmund zeer waarschijnlijk vandaag in Suriname aankomt.

M. werd evenals Bouterse gearresteerd na een Amerikaanse undercoveroperatie tegen Dino Bouterse. informanten van de Amerikaanse narcoticadienst DEA deden zich voor als leden van een Mexicaans drugskartel, dat door Bouterse en M. geholpen zou worden om grote hoeveelheden cocaïne naar de VS te smokkelen.

Bouterse werd in augustus 2013 opgepakt in Panama, waar hij met DEA-agenten die zich als vertegenwoordigers van Hezbollah voordeden een wapendeal besprak. M. werd enkele dagen later gearresteerd in Trinidad en een paar jaar later uitgeleverd aan de VS. Hij werd in 2016 in Manhattan tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld.

Na bijna zeven jaar straf te hebben uitgezeten in de VS wordt hij uitgezet naar Suriname. Vernomen wordt dat hij na te zijn overgedragen, in vrijheid zal worden gesteld.