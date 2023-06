Ook provincie Zuid-Holland biedt excuses aan voor rol bij slavernijverleden

De provincie Zuid-Holland heeft excuses aangeboden voor haar rol bij het slavernijverleden. “We bieden postuum excuses aan aan de mensen die tot slaaf zijn gemaakt en al hun nazaten, tot in de huidige generatie”, zei commissaris van de koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Hij bood de excuses aan tijdens een bijeenkomst met inwoners van Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag. Hier werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat de Universiteit Leiden deed naar het slavernijverleden in het gewest Holland en het latere Zuid-Holland.

“Dit had niet mogen gebeuren”, zei Smit. Zuid-Holland is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is Den Haag, de grootste stad is Rotterdam. Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld.

Het gewest Holland en het latere Zuid-Holland had de dikste vinger in de pap als het gaat om het slavernijverleden en de inkomsten die daaruit voortvloeiden. Zuid-Holland staat nu nog vol met stille getuigen van de enorme rijkdom die aandeelhouders van de compagnieën dankzij hun slaven konden vergaren, schreef Omroep West.

Vorig jaar maakte de provincie Noord-Holland als eerste al excuses voor de betrokkenheid bij de slavernij.