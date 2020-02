Verzoek om Dino Bouterse over te plaatsen naar gevangenis in Suriname afgewezen

Een verzoek van het Surinaamse ministerie van justitie en politie, om Dino Bouterse de rest van z’n straf in een gevangenis in Suriname te laten uitzitten, is door de VS afgewezen. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag.

Dino Bouterse werd in augustus 2013 in Panama gearresteerd en op verzoek van de Amerikanen uitgeleverd. In maart 2015 werd hij in New York veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel en hulp aan terroristen.



Medio 2018 werd hij, na bijna vijf jaar, overgeplaatst naar een gevangenis in Mississippi met een lichter regime dan waar hij eerst zat in New York. Volgens dWT werd het verzoek aan de Amerikaanse gevangenisautoriteiten, om hem nu over te plaatsen naar Suriname, verstuurd door toenmalig Juspol-directeur Operationele Diensten Lucretia Redan.

Het verzoek werd op 7 oktober 2019 door de Amerikanen afgewezen, vanwege ernstige bezorgdheid over de wetshandhaving en vanwege de ernst van het misdrijf schrijft de krant die de afwijzingsbrief in handen heeft.