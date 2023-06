Doodgestoken man maakte gewoonte ervan om dader te mishandelen en geld afhandig te maken

De man die in de nacht van maandag op dinsdag aan de Brusselstraat in Suriname werd doodgestoken, is de 26-jarige Francois K. De verdachte Amar B. (49) werd kort na de steekpartij aangehouden door de politie van Munder en Kapitale Delicten.

De redactie verneemt dat het latere slachtoffer er een gewoonte van maakte om de verdachte te mishandelen en zijn geld afhandig te maken. De verdachte kon dit niet meer verkroppen waarbij een woordenwisseling tussen de twee mannen in de Brusselstraat ontstond, welke in een vechtpartij uitmondde.

Bij die gelegenheid werd Francois in zijn linkerborst door de verdachte gestoken. Nadat Francois gewond raakte, rende hij een erf op een zeeg neer. Een arts stelde ter plaatse officieel de dood vast, waarna het lichaam in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag werd genomen.

Naar zeggen van de verdachte die volgens de politie onder invloed van een of ander bedwelmende middel verkeerde, heeft hij uit zelfverdediging gehandeld. Het scherp voorwerp is nog niet achterhaald.

De politie kwam met privé voertuigen op de plaats delict, omdat Munder niet over een prowagen beschikt. De verdachte is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Kapitale Delicten heeft de zaak in verder onderzoek.