VIDEO: Nederlandse politie naar Suriname voor onderzoek vermissing Rishi Parmesar

In de zaak van de vermiste 48-jarige Rishi Parmesar, die in Suriname spoorloos verdween op de dag dat hij terug zou vliegen naar Nederland, vertrekt een team van de Nederlandse politie binnenkort naar Suriname om daar verder onderzoek te doen naar zijn vermissing.

Rishi woont in Hoofddorp en heeft zowel in Suriname als in Nederland een bedrijf. In december 2022 is hij in Suriname. Op zondag de 18de rond het middaguur is hij voor het laatst gezien op zijn bedrijfsterrein aan de Indira Gandhiweg 945 in Lelydorp. Later die dag zit hij niet aan boord van de vlucht naar Nederland waar hij in had moeten zitten.

De politie doet onderzoek naar de verdwijning van Rishi en werkt daarin samen met de autoriteiten in Suriname. Er worden meerdere scenario’s onderzocht. Een daarvan is een misdrijf: de politie sluit niet uit dat Rishi om het leven is gebracht. Er zit op dit moment een verdachte vast in Suriname.

Op korte termijn vertrekt een Nederlandse delegatie naar het land om daar verder onderzoek te doen, onder andere forensisch onderzoek.

Meld het alstublieft als u Rishi Parmesar op of na 18 december nog heeft gezien of gesproken. Zijn koffers, laptop en telefoon zijn sinds die dag spoorloos; ook als u daar informatie over heeft, hoort de politie heel graag van u.