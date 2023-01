Twee aanhoudingen in zaak van vermiste man die naar Nederland zou vertrekken

In de zaak waarbij de in Nederland woonachtige 47-jarige Manhar Hrischikesh ‘Rishi’ Parmesar in Suriname vermist wordt, zijn twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om een zekere R.M. en een vrouw met de initialen K.R.

Manhar zou op 18 december 2022 naar Nederland vertrekken. Volgens de familie zou hun dierbare door een vriend naar Zanderij worden gebracht om met het vliegtuig te vertrekken. Hij heeft echter nooit ingecheckt op de Surinaamse luchthaven.

Er werd aangifte van vermissing gedaan bij de politie. Op 21 december heeft justitie een bericht doen uitgaan over de vermissing van de man. In verband met het onderzoek werd de 48-jarige B.B., de vriend die hem naar Zanderij zou brengen, door de politie verhoord en daarna heengezonden.

Gaande het onderzoek kwam R.M. in beeld, die de vermiste man kent van zijn bedrijf in Lelydorp. Deze R.M. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek leidde weer naar de vriend B.B., maar die was niet meer te bereiken. Justitie bracht daarom een opsporingsbericht van B.B. naar buiten.

In het verlengde hiervan werd K.R. aangehouden en in verzekering gesteld. Haar voertuig is ook in belang van het onderzoek in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat het aandeel van de verdachten in de vermissing zaak is.

De vermiste man zelf is nog niet terecht. Zijn familie heeft eerder een bedrag van 30.000 SRD uitgeloofd voor informatie over hun vermiste dierbare. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.