47-jarige man die naar Nederland zou vertrekken wordt vermist

De Surinaamse politie heeft vandaag een opsporingsbericht naar buiten gebracht van de man die afgelopen weekend terug zou vliegen naar Nederland, maar volgens de familie nooit op Zanderij heeft ingecheckt.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 47-jarige Manhar Hrischikesh Parmesar (foto), die woonachtig is in Nederland.

Manhar is op zondag 18 december 2022 omstreeks 10.00 uur van huis aan de Negenkinderenweg in het district Wanica vertrokken om naar de J.A.Pengel luchthaven te gaan en sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Zijn broer zei eerder tegen de redactie van Waterkant.Net dat de vermiste man op een vriend wachtte, die hem op Zanderij zou afzetten. Het is de familie niet bekend of hun dierbare daadwerkelijk door zijn vriend of iemand anders is opgehaald. De familie probeerde de vriend telefonisch te contacten, maar die blijkt onbereikbaar te zijn.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Kapitale Delicten op de telefoonnummers 403645/ 403252, het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.