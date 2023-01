Oudste persoon ter wereld overleden op 118-jarige leeftijd

De oudst bekende persoon ter wereld, de Franse non Lucile Randon, is dinsdag op 118-jarige leeftijd overleden. Ze overleed in haar slaap in een bejaardentehuis in Toulon.

Randon, bekend als zuster Andre, werd geboren in Zuid-Frankrijk op 11 februari 1904, toen de Eerste Wereldoorlog nog tien jaar verwijderd was.

“Er is grote droefheid, maar het was haar wens om zich bij haar geliefde broer te voegen. Voor haar is het een bevrijding”, zegt meneer Tavella van het tehuis.

Zuster Andre was een rooms-katholieke non, bekeerde zich als jonge volwassene tot het rooms-katholicisme en werkte als gouvernante, leraar en missionaris voordat ze op 75-jarige leeftijd met pensioen ging.

Randon werd op 25 april 2021 door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot ‘oudste mens ter wereld’. Ze kreeg die status na het overlijden van de Japanse Kane Tanaka.

Zuster Andre was iets meer dan drie jaar verwijderd van het worden van de oudste persoon ooit, een record van Jeanne Louise Calment (Frankrijk). Jeanne, geboren op 21 februari 1875, werd 122 jaar en 164 dagen oud.