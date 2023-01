ROS toont blijk van waardering aan Zeegelaar voor topprestaties

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname (ROS) heeft Zachari Zeegelaar op dinsdag 17 januari 2022 een geste overhandigd als blijk van waardering voor zijn topprestaties als assistent scheidsrechter op het wereldkampioenschap (WK) van 2022.

De minister zegt dat zij heel trots is op Zeegelaar en dat zij dit niet onopgemerkt voorbij kan laten gaan. Volgens de Surinaamse bewindsvrouw heeft de scheidsrechter Suriname heel positief op de wereldkaart geplaatst. Ook zegt ze dat het ministerie altijd een bijdrage kan leveren waar nodig.

Zeegelaar die ook op dit ministerie werkzaam is, is de eerste Surinamer die heeft opgetreden als assistent scheidsrechter tijdens een WK-voetbal. Eind vorig jaar heeft hij twee keren opgetreden in Qatar tijdens het WK. Het gaat om de wedstrijden Duitsland tegen Japan en Brazilië tegen Zwitserland in de groepsfase.

Later deze maand reist Zegelaar af naar de Verenigde Staten om als assistent daar op te treden in een oefenduel tussen voornoemd land en Servië.