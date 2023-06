Moeder laat dochter liegen over misbruik minderjarige kinderen

De politie in Suriname heeft laten weten dat het politioneel onderzoek naar mogelijk misbruik van drie minderjarige kinderen in een tehuis, is afgerond. De kinderen blijken nimmer seksueel te zijn misbruikt, meldt de Surinaamse politie vandaag.

Naar aanleiding van een in maart 2023 gedane aangifte door een moeder, dat haar drie minderjarige kinderen van 5, 9 en 11 jaar seksueel zouden zijn misbruikt door jongens die eveneens zijn ondergebracht in het tehuis, startte de politie van Jeugdzaken voornoemd onderzoek.

Tijdens verhoren die door de politie zijn afgenomen is naar voren gekomen dat de moeder haar dochter heeft aangezet om deze onwaarheden door te geven aan de politie. Indien het kind hieraan geen gevolg zou geven, zou ze door haar moeder worden geslagen.

Het dossier ter zake is opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie (O.M.).