Criminelen lossen schot bij gewapende roofoverval

Twee criminelen van wie een gewapend was met een jachtgeweer met afgezaagde loop, hebben in de nacht van woensdag op donderdag een overval gepleegd in een woning aan de Tariqweg in Suriname. Ze hebben de bewoner (35) overmeesterd en beroofd van 3.000 USD.

Volgens het slachtoffer schrok hij wakker door gestommel. Hij stond op en maakte de slaapkamerdeur open. Op dat moment stonden beide verdachten voor hem en werd hij door het duo aangevallen. Tijdens de beroving loste de gewapende rover een schot. Niemand raakte gewond.

De verdachten hebben een raam van een van de slaapkamers geforceerd. Uit de slaapkamer pakten ze het geld uit de klerenkast en namen de benen. Ze hebben de plaats te voet verlaten en zijn via de achterkant de straat opgerend. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.