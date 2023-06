Security guard die casinobezoeker doodschoot aangehouden, wapen in beslag genomen

De politie in Suriname heeft een 59-jarige security guard aangehouden, nadat deze afgelopen nacht een 30-jarige bezoeker van een casino doodschoot. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer Akash S. in beschonken toestand tekeer zou zijn gegaan in het casino, waarna hij eruit werd gezet en de situatie escaleerde.

De man bracht samen met zijn vrouw, jongere broer en stiefvader een bezoek aan het casino waar hij aan het gokken was geslagen. Op een gegeven moment ontstond er een discussie tussen zijn vrouw en een kassa-medewerker over een tegoed dat de vrouw volgens haar zou moeten krijgen.

S. die zich tegoed had gedaan aan alcohol, werd op de hoogte gebracht hiervan en ging flink tekeer, waarna de security erbij werd gehaald om te bemiddelen. Uiteindelijk heeft de 59-jarige security guard H.B. de ruziënde man buiten gezet en de deur gesloten. Het latere slachtoffer probeerde de deur van het casino te forceren en werd daarbij nog tegengehouden door zijn familieleden.

De security guard sprak de man wederom aan om de plaats te verlaten hetgeen leidde tot een woordenwisseling tussen de twee, welke uitmondde in een handgemeen. Op dat moment zou de security guard zijn wapen hebben getrokken en geschoten hebben, waarbij S. in het gelaat werd geraakt. Zijn stiefvader zou daarbij ook gewond zijn geraakt, verteld hij in gesprek met een medewerker van Waterkant.Net.

De geraakte man overleed ter plaatse. Een arts stelde de dood officieel vast. Het stoffelijke overschot werd afgevoerd naar het mortuarium en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen ter obductie. Het onderzoek, onder andere naar de dekking van het wapen en het rechtmatig gebruik daarvan, is nog gaande.