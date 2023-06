August Boldewijn: “President, vp en ministers zitten niet in zelfde situatie als arme bevolking”

De toekenning van een koopkrachtversterking van 50 procent van de maandelijkse schadeloosstelling aan de president, vicepresident, ministers en onderministers in Suriname, is volgens bestuurskundige August Boldewijn helemaal niet nodig.

In gesprek met Waterkant.Net stelt Boldewijn dat leden van de regering naast hun maandelijkse schadeloosstellingen ook recht hebben op een heleboel kosteloze voorzieningen, waaronder platinum vrije geneeskundige voorzieningen voor de ministers en hun gezin en gebruik van transport en telecommunicatie op staatskosten.

“De mensen hoeven daar niet voor te betalen. Waarom moeten ze nog eens 50% aan koopkrachtversterking krijgen? Dat is te gek! Het parlement moet zijn vinger opsteken, want dit kan niet”, benadrukt de bestuurskundige.

Boldewijn vindt dat het beter zou zijn geweest als leden van de regering een teken van solidariteit met de arme bevolking zouden hebben getoond door zich te onthouden van deze 50% koopkracht. Dat de regering aangeeft dat de toelagen vanaf 1994 niet zijn aangepast terwijl de koopkracht enorm is gedaald, ziet Boldewijn daarom als een zwak argument.

“Ze zijn niet aangepast, omdat men toch van oordeel was dat de financiële voorzieningen van leden van de regering voldoende waren om een behoorlijk leven te lijden. Als men nu plotseling komt met die 50%, dan wil men aangeven dat deze mensen in dezelfde situatie zitten als die arme bevolking die geen brood op tafel kan leggen. En dat is niet waar”, stelt hij.

Boldewijn waarschuwt voor een eventuele verdere scheefgroei die deze verhogingen met zich zullen meebrengen. Zo is er wel een wettelijke relatie tussen de schadeloosstelling van een minister en het salaris van een directeur van een ministerie. Zo is het bedrag dat de minister maandelijks ontvangt, tweemaal het bedrag dat een directeur krijgt. Ook de schadeloosstelling van de president is tweemaal het bedrag dat een minister toucheert.

“De schadeloosstelling van een parlementariër is evenveel als dat van een onderdirecteur. Wanneer deze relatie verbreekt, gaat die ene groep altijd zijn vinger opsteken. Het is een wettelijke regeling die er is en die moet worden hersteld. Dit zijn de consequenties die je gaat hebben”, aldus de bestuurskundige.