Gezin beroofd en gekneveld achtergelaten in woning

Een gezin bestaande uit vader, moeder en twee minderjarige kinderen is afgelopen nacht beroofd en gekneveld achtergelaten in hun woning aan de Sheikkariemstraat in Suriname.

Het gezin was in diepe rust toen drie criminelen het huis binnendrongen. Ze hebben een raam aan de achterzijde van de woning geforceerd en zich via die ontstane opening toegang tot het pand verschaft.

De overvallers waren gewapend met vuistvuurwapens en breekgereedschappen. De heer des huizes (38), zijn echtgenote en twee kinderen van 15 en 12 jaar werden gekneveld achtergelaten. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden waardoor zij striemen aan hun polsen hebben opgelopen.

De daders maakten 10.000 Surinaamse dollars (SRD), drie mobiele telefoons en twee ringen buit. Het is niet bekend hoe de rovers het adres hebben aangedaan en verlaten.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.