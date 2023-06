Vier bemanningsleden aangehouden voor illegaal vissen: boot met inhoud in beslag genomen

De politie in Suriname heeft dinsdagavond dit vissersvaartuig (foto) en inhoud in beslag genomen, omdat men illegaal bezig was te vissen.

Het gaat om een Guyanese vissersboot, waarbij de kapitein en drie vissers zijn aangehouden. Ze werden in het Totnesskanaal door de Maritieme Politie van Paramaribo aangehouden.

Bij onderzoek bleek dat ze illegaal zijn en zonder vergunning bezig waren te vissen.

Ze werden door de Surinaamse Maritieme Politie aangehouden en overgedragen aan de politie van Coronie voor verdere afhandeling.