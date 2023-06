Bouterse: “Voor Dijksteel en Wolfjager zou er een standbeeld moeten komen”

Ex-president Desi Bouterse vindt dat Ivanildo Dijksteel en Martinus Wolfjager, de twee mannen die op 2 mei bij een schotenwisseling in de omgeving van Pikin Saron en Bigi Poika in Suriname zijn omgekomen, een standbeeld verdienen.

“Nu al geeft men aan dat het terroristen zijn, maar voor deze jongens zou er een standbeeld moeten komen”, zei de NDP-leider vorige week dinsdag in het radioprogramma Bakana Tori.

De ex-legerleider betreurt de zaken die zich hebben afgespeeld. Hij vindt dat de zaak van de twee mannen grondig moet worden onderzocht. De politicus zegt te weten dat vooral de truckhouders, die enorme schade die dag hebben opgelopen, dit voorstel van hem niet in dank zullen afnemen. Echter beseft hij ook dat hij nooit alle mensen tevreden gaat kunnen stellen. Wel moeten mensen hun fouten erkennen, hun verontschuldiging aanbieden en gewoon verder gaan met het leven.

“Rond de zaak af en probeer het niet af te wentelen. Want de zaak blijft hangen en dan gaan we weer leugens verspreiden‚ÄĚ, aldus Bouterse.

Bouterse onderkent dat het de NDP-regering in tien jaren tijd niet is gelukt om een oplossing te brengen in het grondenrechtenvraagstuk van de Inheemse- en tribale bevolking.

“We hebben grote conferenties daarover gehouden en dat weet iedereen. Ik heb in klein verband op Kasiwinika ook nog met de VIDS gesproken, toen we klaar waren met dat gedeelte van de Inheemsen. Dat gedeelte van de tribale volkeren was nog niet zover”, stelt hij.