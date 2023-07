Dode man in woning aangetroffen, politie doet onderzoek

In een woning aan de Koffiedam in Suriname is vanmiddag een dode man aangetroffen. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het om een natuurlijke dood zou gaan.

Aan de hand van de feiten en omstandigheden is toch besloten om een grondige onderzoek in te stellen, waarna de overige onderzoeksteams van de Surinaamse politie in stelling werden gebracht.

Op het moment van schrijven is men ter plaatse bezig met onderzoek in de woning, in het politie ressort Latour. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of het in deze om een misdrijf gaat.