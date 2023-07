Minister Kuldipsingh: “Wij als ministers hebben heel wat uitgaven; hebben eerder niets gehad”

“Het is een besluit van de regering geweest om de ministers een koopkrachtversterking te geven. Ik zou het niet als koopkrachtversterking zien. Maar de ministers hebben in de periode waar iedereen in Suriname een verhoging heeft gehad, niets gehad. Terecht of niet terecht, wij als ministers hebben heel wat uitgaven”.

Zo reageert EZOTI-minister Rishma Kuldipsingh op het besluit om de Surinaamse president, vicepresident en ministers te zegenen met 50% koopkrachtversterking. De bewindsvrouw beroept zich op het feit dat elk ander beroepsgroep in de samenleving in de afgelopen periode door de regering geholpen is aan extra financiële middelen. Hierdoor is er een scheefgroei gekomen.

“Laten we kijken wat de verhouding in 2018 en 2020 was en wat het nu in 2023 is. Dus als we kijken is er een hele scheefgroei gebeurd. Als ik kijk naar mijn ministerie. In verschillende commissies waarin ambtenaren zitten, verdienen ze veel meer dan de ministers. Met de bedragen die ze erbij krijgen”, aldus de politica.

De bewindsvrouw gaf mee dat er strakke controle komt op handelaren die zullen proberen om deze koopkrachtverhoging door te berekenen in de prijscalculatie van producten en goederen.

Vermeldenswaard is dat de hetgeen Kuldipsingh beweerd, niet volledig op waarheid berust. Vanwege de wettelijke verbondenheid van veel ambtenarenfuncties, hebben ministers wel degelijk alle verhogingen ontvangen die elke andere landsdienaar in de afgelopen periode heeft gehad. Ook de 2.500 SRD aan koopkrachtversterking.