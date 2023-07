Sewdien: “Laat men naar het OM stappen”

“Laat men naar het OM stappen”, zegt LVV-minister Permanand Sewdien. De bewindsman reageerde woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering over de kritiek op hem na het besluit om landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam per 30 juni te ontheffen.

Vooral op social media wordt beweerd dat Jairam geweigerd zou hebben om mee te werken aan praktijken die als corruptief bestempeld kunnen worden. Dit gedrag zou hem fataal zijn geworden, waardoor hij in een rap tempo is vervangen met VHP-topper Jitendra Kalloe.

Sewdien voerde aan niet te vrezen voor een eventueel onderzoek. Naar zeggen van de bewindsman is hij al geruime tijd met Kalloe bezig in voornamelijk het district Nickerie waar tal van projecten gezamenlijk zijn gecoördineerd. “Hij is iemand die toch al wat ervaring heeft en hij is een goede manager. Men zoekt naar iemand met een zware titel voor hun naam, maar hij is een praktische mens. Hij is een manager die zaken meteen aanpakt en niet wacht. En hij is ondernemer geweest”, aldus de bewindsman.

De LVV-topman voegde eraan toe dat de regering nu de tweede helft van het regeertermijn ingaat, waardoor het beleid goed uitgestippeld moet worden. Bij het nagaan van bepaalde zaken ontdekte Sewdien toen dat Jairam in oktober de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar zal bereiken.

“Wat hij graag wilde is dat hij dispensatie zou krijgen, maar ik denk aan een wat jonger team dat veel actiever zou kunnen opereren in het veld. Toen kwam het besluit om hem dan te vervangen met een jonger persoon”, aldus de minister. Hij voegt eraan toe dat Jairam niet zo blij was toen hij dit besluit moest aanhoren. Sewdien heeft echter geen tijd om op dit moment met hem in discussie te gaan. “De samenwerking was goed, maar natuurlijk heb je soms meningsverschillen”, aldus de minister.

Vermeldenswaard is dat Jairam afkomstig is uit de PVF. Vanuit deze partij heeft hij eerder ook zijn bijdrage tijdens de NDP-regering geleverd als directeur van het Adron. Uiteindelijk werd hij ook daar ontheven vanwege vermeende malversaties. Er is daarover recent ook een rapport uitgelekt van de afdeling interne controle van LVV. Daarnaast is hij gewezen parlementariër.

Kalloe is gewezen VHP-parlementariër en topper van de oranjepartij. Beide heren zijn afkomstig uit Nickerie.