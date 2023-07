Ontvluchte Braziliaanse rover gearresteerd bij controlepost Stolkertsijver

Mancel R. (55), die in april was ontvlucht uit het cellenhuis van Meerzorg, is dinsdag bij de controlepost te Stolkertsijver aangehouden.

Een dienstdoende politieambtenaar heeft met assistentie van het Regio Bijstandsteam Oost (RBTO) de verdachte gearresteerd. Mancel, die op de achterzitting van een taxi zat, werd positief herkend door de politieman. De verdachte was tijdens de dienst van de agent ontvlucht.

De Braziliaan was aangehouden en ingesloten voor illegaal vuurwapenbezit. Bij het politioneel onderzoek bleek dat hij zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan een aantal berovingen in het binnenland van Suriname.

De verdachte werd na zijn weder aanhouding overgebracht naar het politiebureau Meerzorg, waarna hij weer in verzekering is gesteld.