Ori aan stakende leerkrachten: “Wie niet wil luisteren zal het maar moeten voelen”

“We gaan nu gepaste maatregelen nemen. Wie niet wil luisteren zal het maar moeten voelen”, zegt minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) naar aanleiding van de onderbrekingen binnen het onderwijs op diverse scholen de afgelopen dagen.

Naast het feit dat bepaalde scholen helemaal niet hebben gedraaid, zijn er ook scholen waar leerkrachten tot 11.00 uur hebben gewerkt. Tegelijkertijd zijn er ook scholen die normaal zijn gedraaid.

De bewindsman zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat hij ervan uitgaat dat hij met verantwoorde mensen omgaat en daarom niet meer kan toestaan dat leerlingen zo behandeld worden. De strategie over hoe deze gepaste maatregelen zullen uitzien, zal worden uitgewerkt.

In ieder geval vindt Ori dat deze acties niets te maken hebben met een arbeidsconflict. En alhoewel hij het probleem van het energietarief begrijpt, kan hij dit niet zo laten voortduren. Vooral nu er veel klachten bij het MINOWC binnenkomen van ouders.

“Het is onzorgvuldig gedrag. Je kan toezeggen dat je een dag een beetje moppert en een zeurdag van maakt, maar dat gedrag wat we nu zien systematisch zal de achterstanden alleen maar vergroten. We gaan een heel moeilijk schooljaar tegemoet.

Als ik kijk naar de resultaten wat ik gerapporteerd krijg van de MULO, LBO en lagere school is dat gewoon zorgelijk. En al deze dagen die we weer verliezen is verlies voor de leerlingen”, aldus de minister, die de scholen verantwoordelijk zal stellen voor het inlopen van de achterstanden.