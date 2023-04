Braziliaanse arrestant ontvlucht uit cellenhuis Meerzorg

Uit het cellenhuis van Meerzorg is zondagmiddag een arrestant ontvlucht. Het gaat om de 55-jarige Braziliaan Rodriguez-De-Araujo Mancel.

Hij was in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal middels geweldpleging en illegaal wapenbezit.

De man is via de luchtruimte, die niet voorzien is van dievenijzer, ontsnapt. Hij is op een of andere manier geklommen en naar buiten gesprongen. De politie van Meerzorg heeft buiten, achter het cellenhuis, voetstappen aangetroffen.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de Braziliaan.