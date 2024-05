Woning afgebrand nadat kind toiletpapier aanmaakt om muskieten te verjagen

Een 9-jarig kind heeft woensdagmiddag brand veroorzaakt in een woning op het Kensenhuisproject in Suriname.

Vernomen wordt dat het kind een stuk toiletpapier in de woonkamer in brand stak om muskieten te verjagen. Ongelukkigerwijs kwam het brandend toiletpapier terecht onder een bankstel dat vlam heeft gevat.

Ten tijde van de brand waren de ouders niet thuis. Op dat moment was de 9-jarige met een 8-jarige thuis.

Het huis dat uit hout en cementboard was opgetrokken, stond in lichterlaaie. Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde was het huis reeds ingestort.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat het huis niet tegen brand was verzekerd en ook niet aangesloten was op het EBS net. Ze tapten stroom van een ander huis ernaast. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De brandweer heeft twee gascilinders van 20 en 28 lbs uit het pand verwijderd. Het gezin heeft niets kunnen redden.