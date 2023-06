Uit de hand gelopen ruzie tussen oom en neefje eindigt in steek- en schietpartij

Een vechtpartij tussen oom en neefje in Suriname is donderdag behoorlijk uit de hand gelopen, waarbij oom op zijn neefje heeft geschoten en neefje op zijn beurt zijn oom met een mes heeft bewerkt.

Vernomen wordt dat de 37-jarige oom Jurgen T. en zijn neefje Denzel T. (22) op een erf wonen. Neefje woont voorop met zijn grootouders en oom achterop met zijn gezin.

Neefje ging donderdagmorgen tekeer tegen zijn grootouders. Hij wilde water hebben, hetgeen zijn grootvader weigerde. Hierover ontstond er een discussie. Jurgen hoorde beide ruziën. Hij liep naar voren om rekenschap te vragen.

Hij was gewapend met een windbuks en een houwer (foto). Neefje had een mes bij zich. Oom schoot gericht op zijn neefje, waarbij hij geraakt werd in zijn linker bovenarm en linker gelaat.

Neef stak op zijn beurt oom in het linker bovenbeen. Beiden werden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn oom en neefje in verzekering gesteld. De politie van Uitvlugt heeft in het belang van het onderzoek een houwer, een mes en een windbuks in beslag genomen.